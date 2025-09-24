Ограничения вводили в связи с супертайфуном "Рагаса"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Гонконга возобновил работу, которая была нарушена прохождением супертайфуна "Рагаса". Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе воздушной гавани.

Ранее администрация аэропорта настоятельно рекомендовала не осуществлять вылеты в направлении Гонконга до 08:40 мск. Позднее эта рекомендация была продлена, теперь она отменена.

По официальным данным, в Гонконге во время тайфуна пострадали 62 человека. 747 жителей были размещены в 49 временных убежищах, открытых властями в различных районах города. Зарегистрировано более 300 случаев падения деревьев.

Супертайфун "Рагаса", сопровождаемый ветром скоростью свыше 50 м/с, пронесся над Гонконгом и надвигается на китайские провинции Гуандун, Хайнань и Гуанси-Чжуанский автономный район. Прогнозируется, что 26 сентября "Рагаса" обрушится на север Вьетнама и Камбоджи, его влияние будет ощущаться в юго-западной провинции КНР Юньнань.