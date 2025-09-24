При этом топ-менеджер банка Дмитрий Пьянов указал, что на оставшихся двух заседаниях Банка России по ставке возможны разные варианты решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Ключевая ставка Банка России к концу 2025 года опустится до 16%, прогнозируют в ВТБ.

"У нас "ин хаус" (внутренний - прим. ТАСС) прогноз ВТБ - 16% в конце этого года", - сказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на открытии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге.

При этом топ-менеджер указал, что на оставшихся двух заседаниях ЦБ по ставке возможны разные варианты решений. Например, снижение ставки по 0,5 процентного пункта на каждом из заседаний, так и сохранение ставки на одном из заседаний и снижение сразу на 1 п.п. - на другом.

В сентябре Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт (п. п.) - до 17% годовых. При этом в ЦБ указали, что планируют поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

