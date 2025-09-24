В "Передовых технологиях безопасности" отметили, что разработка рассчитана на защиту коммерческого транспорта как от разведывательных беспилотников, так и от ударных дронов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для водно-моторного транспорта "Shadow" представила компания "Передовые технологии безопасности" на международной выставке "Нева-2025", передает корреспондент ТАСС.

"Основные цели создания такого устройства - это сохранность судна, приватность судовладельца и его безопасность. Вместе с коллегами из НПО "Киловатт" в течение последних шести месяцев было разработано первое такое оборудование, которое было внедрено в "спутниковый шарик". Сама станция РЭБ уникальна тем, что вместе с установкой "Сигнал М" (автоматический дрон-детектор) она обнаруживает приближающийся дрон в зоне километра до судна. В районе 300 м от судна беспилотник теряет управление и видеосвязь с пилотом, ведущим его, и, следовательно, дрон подавляется", - рассказал основатель компании "ПТБ" Кирилл Шабалов. Как отметили в "Передовых технологиях безопасности", станция рассчитана на защиту коммерческого транспорта как от разведывательных беспилотников, так и от ударных дронов.