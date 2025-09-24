Директор института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов подчеркнул, что проект бюджета на следующие три года - это не про "затягивание поясов"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы нацелен на реализацию новых проектов технологического развития и создание условий для динамичного развития страны, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Представленный законопроект позволяет увидеть, что в бюджете сохраняется нацеленность на реализацию новых проектов технологического развития и сохранение бюджетного импульса для экономики. Поэтому в данном случае можно оценить федеральный бюджет как бюджет развития, который нацелен на создание условий для динамичного развития нашей страны", - сказала проректор по научной работе Финансового университета Светлана Солянникова.

Она отметила, что бюджет будет фактором обеспечения макроэкономической устойчивости и снижения внешнеполитических рисков для финансовой системы страны.

В свою очередь директор института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов подчеркнул, что проект бюджета на следующие три года - это не про "затягивание поясов". "С одной стороны - обеспечение социально-экономического развития, с другой стороны - какие-то минимальные нагрузки, например, умеренный рост цен", - добавил эксперт.

"Что касается дефицита бюджета. Повышение налоговой ставки по НДС скажется на увеличении доходной части, но мы не должны забывать, что у бюджета есть расходная часть, и расходы тоже увеличиваются. Поэтому ожидать, что дефицит бюджета в следствие именно НДС резко снизится, на мой взгляд, неправильно. Скорее всего, конечно же, дефицит (бюджета) снизится, это должны быть очень серьезные макроэкономические расчеты", - уточнила научный руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Любовь Гончаренко.

По мнению политолога, первого зампредседателя комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александра Асафова, принимаемые меры, безусловно, направлены на развитие и восстановление бюджета, который оказался перед внешними контрдавлениями. "Это и санкции, и вторичные санкции, и рестрикции, и внутренние вызовы, с которыми связана разбалансированность отдельных направлений экономики. И все это, комплексная системная работа над бюджетом, которая должна ликвидировать дефициты, развивать точки роста и полностью выполнять в первую очередь все социальные обязательства", - подчеркнул эксперт.

Проект бюджета на следующие три года

Минфин РФ внес в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026-2028 годы.

Ключевыми приоритетами проекта бюджета на следующие три года являются выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом России.

В материалах к проекту бюджета уточняется, что подготовленный бюджет сбалансированный и устойчивый, что важно для поддержания макроэкономической стабильности.