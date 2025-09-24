По данным агентства, лидером роста в Азии стала южнокорейская Hanwha Aerospace

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Акции оборонных компаний из Европы и Азии подскочили на фоне выступления Трампа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации в мире. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, лидером роста в Азии стала южнокорейская Hanwha Aerospace. Акции крупнейшей оборонной компании страны подскочили на 5,9%, достигнув исторического максимума. Ценные бумаги двух других компаний Korea Aerospace Industries и Hyundai Rotem также выросли на 4% каждая. Котировки японских IHI и Mitsubishi Heavy Industries поднялись на 10% и 5% соответственно.

В Европе акции шведского оборонного концерна SAAB также обновили рекорд, подскочив на 5,8%. Ценные бумаги британской компании BAE Systems подорожали на 1,6%, германского концерна Rheinmetall - на 1,4%

Bloomberg отмечает, что геополитическая напряженность в мире и ожидание увеличения военных бюджетов также спровоцировали интерес к оборонному сектору на мировых фондовых рынках.