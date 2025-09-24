Кабмин учредил национальную премию в области IT "Цифровые решения"

Цель конкурса - отметить лучшие IT-разработки, которые внедряются в экономику, госуправление и социальную сферу, стимулируя цифровую трансформацию страны и развитие информационных технологий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ учредило национальную премию "Цифровые решения", которая направлена на поощрение IT-проектов, вносящих значительный вклад в развитие цифровизации России. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-премьера - главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Правительство приняло решение о создании ежегодной национальной премии "Цифровые решения", направленной на поощрение IT-проектов, которые вносят значительный вклад в развитие цифровизации в стране. Она призвана стать ключевой наградой правительственного уровня в области информационных технологий. Впервые премия будет вручена в рамках одноименного форума "Цифровые решения", который пройдет 12-15 ноября 2025 года", - рассказали в аппарате.

Отмечается, что цель премии - отметить лучшие IT-разработки, которые внедряются в экономику, госуправление и социальную сферу, стимулируя цифровую трансформацию страны и развитие информационных технологий. "К участию в конкурсе приглашаются проекты любого масштаба - от стартапов до крупных корпораций, - эффективность которых подтверждена измеримыми результатами", - добавили в аппарате.

По словам Григоренко, премия призвана стать ключевой наградой правительственного уровня в области информационных технологий. "Ее главная особенность - всеобъемлющий характер. Премия охватывает широкий спектр направлений применения IT-решений и их разнообразие. Ведь для цифрового развития страны важен вклад каждого. Уверен, что премия будет не только символом признания достижений, но и стимулом для новых прорывов в цифровой сфере", - добавил он.

Как пояснили в аппарате вице-премьера, премия будет вручаться в номинациях по восьми ключевым направлениям: "Информационная безопасность", "Программное обеспечение", "Связь и телекоммуникации", "Платформы и сервисы", "Искусственный интеллект", "Кадры и образование", "Государственные услуги", "Информационная инфраструктура". Прием заявок продлится с 24 сентября по 9 октября 2025 года. Подать заявку можно на официальном сайте IT-форума "Цифровые решения". Церемония награждения победителей состоится в рамках форума информационных технологий "Цифровые решения", который пройдет 12-15 ноября в Москве в Национальном центре "Россия".

Инициаторы премии - правительство РФ и Минцифры России. Оператор премии - АНО "Национальные приоритеты". Заявки участников будут рассмотрены и оценены экспертным советом премии в соответствии с заранее утвержденными критериями. В состав экспертного совета входят представители Минцифры, профильных ведомств и руководители ведущих IT-компаний страны - профессионалов с богатым практическим опытом работы в сфере ИТ.