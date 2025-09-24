Решетников: механизм демпфера выполняет функцию стабилизации цен на рынке ТЭК

Министр экономического развития РФ отметил, что с его помощью предотвращается перенос мировых цен во внутренние

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Механизм демпфера выполняет свою функцию по стабилизации цен на рынке топлива, заявил на правительственном часе в Совете Федерации министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Я могу высказать позицию в целом по демпферу и по демпферным механизмам. Они у нас существуют, вы знаете, на продовольственных рынках и в рынках ТЭК. В целом они выполняют свою функцию и предотвращают вот эти вот колебания мировых цен, их перенос в наши внутренние цены, обеспечивают нам ценовую стабильность", - сказал министр.