Решетников предложил передать Роспатенту контроль за оборотом интеллектуальных прав

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Решетников предложил передать контроль за оборотом интеллектуальных прав Роспатенту. Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации.

"Я бы еще на что обратил внимание - у нас контроль за оборотом интеллектуальных прав раньше был на МВД. МВД эту функцию, вполне естественно, для себя признала не профильной. Она у нас не закреплена сейчас ни за кем. Да, давайте подумаем и в общем выйдем с предложением. Но мне кажется вполне логично это передать Роспатенту, да, но с пониманием, как он будет это делать", - сказал министр.

Он добавил, что есть большой вопрос по стыковке авторского права и защиты интеллектуальной собственности.

"Потому что зачастую у нас авторское право на произведение есть, а вот эти образы в виде товарных марок, товарных знаков и так далее, те, кто занимается авторским правом, авторы произведений, они это вообще не рассматривают ни как актив, ни как то, что нужно патентовать, защищать и так далее", - сказал министр.