Президент палаты Сергей Катырин отметил, что 28% дел палаты приходится на Европу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) фиксирует сокращение доли дел в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) между Европой и российскими предпринимателями. Так, 28% дел палаты приходится на Европу, в 2024 году - 51%. Об этом сообщил президент ТПП Сергей Катырин на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы смещаем наши интересы в международной торговле с Европы на страны Большого Юга, как сейчас это принято называть, на азиатские регионы, и соответствующим образом у нас меняется и количество дел по этим странам. У нас в 2020 году 51% дел приходился на Европу. Сегодня на Европу приходит 28% [дел]. 31% - это СНГ, 18 19% - страны Азии, Ближнего Востока, и оставшиеся 2 3% - Америка и другие страны. То есть у нас с 51% до 28% убавилась европейская часть рассмотрения дел", - отметил он.

Он уточнил, что участие в заседаниях в международных арбитражных делах ТПП принимают более 200 арбитров. 40 из них - зарубежные арбитры из 21 страны, в том числе с "недружественными правительствами".