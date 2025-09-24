Ограничения на использование воздушного пространства в некоторых районах Кубани сказались на возможности использования воздушных трасс

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Корректировки в расписании возможны в аэропорту Краснодара из-за ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края, сообщили журналистам в Росавиации.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/ из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов , - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта Краснодара добавили, что задержан вылет рейса в Москву. В терминале организованы все условия для комфортного ожидания вылета. В случае длительной задержки пассажиры будут обеспечены всем необходимым, согласно требованиям законодательства , - говорится в официальном заявлении пресс-службы аэропорта.