Руководитель направления аналитических исследований Ирина Зиновкина заявила, что к этому году злоумышленники уже нарастят свой потенциал настолько, что, в случае обострения геополитической обстановки, уже начнется полномасштабная война в киберпространстве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Кибератаки в настоящее время не "суперразрушительные", но в 2030 году риски полномасштабной войны в киберпространстве станут реальными, сообщила во время Российского интернет-форума руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина.

"Если говорить про кибервойну, мое мнение как исследователя, который смотрит на киберугрозы - кибервойны сейчас нет. Мы не говорим о том, что идет какая-то полноценная кибервойна, нет каких-то суперразрушительных атак. Критическая инфраструктура, слава богу, не только в России, но и по всему миру работает", - заметила она.

Зиновкина признала, что "периодически что-то выводится из строя", но, по ее словам, часто это просто "огромный шлейф в СМИ", что заметно на примере недавней атаки на "Аэрофлот". "Поэтому сейчас мы не говорим про кибероружие, сейчас его нет. Но к 2030 году злоумышленники уже нарастят свой потенциал настолько, что, в случае обострения геополитической обстановки, уже начнется полномасштабная война в киберпространстве, и новый уровень информационных войн, по понятным причинам", - заключила исследователь. В ее презентации было отмечено, что в случае обострения глобальных конфликтов полномасштабная кибервойна начнется в 2030 году

