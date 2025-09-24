Речь идет о поставке вертолетов "Ансат"

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" полностью исполнил контракт с министерством внутренних дел Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), поставив вертолеты "Ансат", которые используются в спасательных целях и эвакуации нуждающихся в медицинской помощи. Об этом в ходе заседания межправительственной российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству заявил сопредседатель комиссии, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.

"Контракт с российской компанией "Вертолеты России" по закупке для нужд министерства внутренних дел Республики Сербской российских вертолетов "Ансат" полностью исполнен. Вертолеты активно используются в спасательных целях и в медицинской эвакуации, в том числе для нужд федерации Боснии и Герцеговины", - сказал сопредседатель комиссии.

Как отметил Шалаев, российские предприятия готовы оказывать сервисные услуги в отношении двигателей для вертолетов.