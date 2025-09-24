На площади для продажи придется 52,7%, для сдачи в аренду - 47,3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Девелоперы построят почти 270 тыс. кв. м офисной недвижимости в Петербурге к середине 2029 года, сообщили ТАСС в пресс-службе консалтинговой компании Bright Rich | Corfac International.

"К середине 2029 года девелоперы собираются построить в Санкт-Петербурге около 140 тыс. кв. м офисной недвижимости на продажу. Всего к середине 2029 года в Петербурге заявлено строительство 268 тыс. кв. м офисной недвижимости", - сообщили в пресс-службе.

В структуре нового предложения на площади для продажи придется 52,7%, для сдачи в аренду - 47,3%. По словам экспертов, эта пропорция может скорректироваться, поскольку прорабатывается еще ряд крупных офисных проектов.

В предыдущие годы в Петербурге практически не возводились офисные здания на продажу. К примеру, в 2024 году в городе не было реализовано ни одного проекта такого формата, а в 2023 году - лишь один (БЦ "Сабировский" площадью 19 тыс. кв. м). В первой половине 2025 года единственным бизнес-центром, который был построен на продажу, стал Inside на проспекте Головина.

"В Петербурге рынок продажи офисных площадей в розницу пока не так развит, как в Москве. Чаще всего такие проекты реализуют застройщики жилья, стратегия которых ориентирована на быструю оборачиваемость капитала и не предполагает долгосрочного владения недвижимостью. Выход на офисный рынок позволяет им диверсифицировать бизнес и получить дополнительный источник дохода. Кроме того, в условиях высокой ключевой ставки привлекательность продажи офисов растет, так как это обеспечивает более короткий срок окупаемости вложений, чем сдача в аренду", - отметил сооснователь и партнер Bright Rich | Corfac International Виктор Заглумин.