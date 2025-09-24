Глава региона Андрей Турчак заявил, что средства будут направлены в том числе на поддержку участников СВО и их семей, капремонт и строительство социальных объектов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Горного Алтая на 2025-2026 годы увеличена на 2,2 млрд - до 42,9 млрд рублей. Соответствующе изменения приняты в ходе сессии Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай.

Согласно законопроекту, доходная часть бюджета на 2025 год увеличена на 2,2 млрд рублей. Эта сумма складывается из корректировки прогноза по налоговым и неналоговым поступлениям на 1 млрд рублей, а также из роста объема безвозмездных перечислений на 1,2 млрд рублей. По результатам корректировки бюджета доходы составили 42,9 млрд рублей, расходы - 44,8 млрд рублей.

"Поступившие средства направим на поддержку участников СВО и их семей, капремонт и строительство социальных объектов, подготовку к отопительному сезону. Часть средств пойдет на обеспечение жильем детей-сирот и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Также мы полностью закроем потребность на этот год по льготным лекарствам для 7,5 тысяч наших жителей", - написал глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что дополнительно поддержку получат аграрно-промышленный комплекс и лесная отрасль. Более 300 млн будет направлено в муниципалитеты на решение первоочередных вопросов.