КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Предприятия сектора обрабатывающей промышленности в России демонстрируют двукратный рост прибыли по сравнению с доковидным периодом, однако ситуация с прибылью в разных секторах экономики остается неоднородной. Об этом заявил журналистам на коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Если посмотреть прибыли в обрабатывающей промышленности за последние 12 месяцев, дефлировать это по индексу потребительских цен, посчитать в реальных постоянных ценах, мы увидим, что эти прибыли более чем вдвое выше, чем в доковидный период, когда экономика находилась в равновесии. Даже устраняя фактор инфляции в реальном выражении прибыли выше доковидных. В этом году с прибылями ситуация очень неравномерная", - сказал Тремасов.

Также он отметил, что высокие показатели фиксируют предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В части неоднородности ситуации Тремасов пояснил, что снижение показателей прибыли, например, зафиксированы в добывающих отраслях экономики, что связано со снижением цен на нефть. "Сильное ухудшение в добывающих отраслях - в первую очередь это нефтегаз - это прежде всего ухудшение внешней конъюнктуры - снижение цен на нефть относительно рубля", - пояснил Тремасов.

Что касается ситуации с инвестициями, он пояснил, что собственные средства предприятий остаются основным источником при реализации проектов.

"Некоторое замедление в динамике инвестиций показал не только наш опрос, но и официальная статистика Росстата. По первому полугодию рост инвестиций в основной капитал составил 4,3% по отношению к первому полугодию прошлого года. Если квартальную динамику смотреть - в первом квартале был очень резкий всплеск, а во втором квартале- снижение после аномального роста в первом квартале. Собственные средства предприятия являются основным источником для осуществления инвестиционных проектов. В этом году финансовые показатели снижаются по большинству отраслей, но это снижение после очень резкого скачка предыдущих лет", - отметил Тремасов.