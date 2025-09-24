Последний раз новации в этой сфере происходили еще в 2019 году, отметил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Изменения в налоговой системе давно назрели, это объективная необходимость. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, комментируя проект бюджета на 2026-2028 годы.

"Возникла объективная потребность корректировки налоговой системы в части уплаты НДС. Рост НДС предоставит возможность увеличить доходы бюджета без серьезного урезания социальных и государственных программ", - сказал Машаров.

Он напомнил, что последний раз новации в этой сфере происходили еще в 2019 году. "За шесть лет изменились расходы и приоритеты государства", - сказал член ОП.

Ранее сообщалось, что Минфин повысит стандартную ставку НДС с 20% до 22%, сохранив льготную ставку 10% для всех социально значимых товаров.