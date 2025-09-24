Возобновление прямых авиарейсов окажет позитивный эффект на сотрудничество между двумя государствами, отметил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. России и Соединенным Штатам необходимо договориться о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами и об открытии визовых центров, положительное решение данных вопросов будет способствовать развитию важных контактов Москвы и Вашингтона. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.

Он обратил внимание, что, хотя на данный момент существуют способы долететь до США из России, например через Стамбул или Ташкент, который является "очень удобным маршрутом", возобновление прямых авиарейсов окажет позитивный эффект на сотрудничество между двумя государствами.

"Конечно, прямые сообщения сильно способствуют взаимным контактам и бизнеса, и людей. Тут надо еще поработать над визовыми режимами, потому что если не будет по-прежнему работать визовый центр в Москве, то вряд ли кто-то заполнит эти самолеты, - заметил Титов. - Но, опять же, я считаю, что перспективы у этого огромны".

Спецпредставитель президента РФ также указал на наличие "потенциально огромной перспективы у того, что сегодня затормаживается или даже замораживается". "Я думаю, что если мы сегодня договоримся и односторонние несправедливые санкции будут сняты, то произойдет бурный рост и туристического потока, и получат развитие вопросы, связанные со взаимными экономическими инвестициями", - подчеркнул Титов.

Взаимные инвестиции

При этом, указал спецпредставитель главы российского государства, такие изменения не окажут сильного влияния на увеличение товарооборота, так как страны "географически для этого не очень приспособлены". "Но взаимный инвестиционный оборот точно начнется. Американские инвестиции шли чуть-чуть в нашу экономику, и чуть-чуть наши - в американскую", - конкретизировал он.

По словам Титова, на сегодняшний день в Кремниевой долине работает как большое число англоговорящих, так и десятки тысяч русскоговорящих специалистов, однако важно было "поддерживать этих людей, чтобы они приезжали в Америку как российские бизнесмены, как российские инвесторы, а не как люди, поменявшие гражданство". "Нам нужно было гораздо раньше развивать у себя айтишную инфраструктуру, чтобы профессионалы набирались в Америке опыта, а потом возвращались, а не оставались, - акцентировал внимание спецпредставитель президента. - Но если учесть все то, что сделано российскими мозгами, то это огромный объем инвестиций для американской экономики".

Полный текст интервью читайте в 15:30 мск.