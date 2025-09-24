Балтзавод ОСК рассчитывает сократить сроки строительства ледоколов

Завод начнет закладку будущих серийных ледоколов проекта 22220 сразу после заключения новых контрактов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) рассчитывает сократить сроки строительства серийных атомных ледоколов проекта 22220. Об этом на полях международной выставки "Нева-2025" сообщил ТАСС руководитель проекта 22220 Александр Ковалев.

"Мы стараемся [увеличить скорость строительства]. "Якутию" (третий серийный ледокол проекта 22220 - прим. ТАСС) уже построили. Головной [ледокол "Арктика"] построили за 7,5 года, "Якутию" - за 5 лет. Поэтому будем стараться сокращать срок строительства", - сказал он.

Ковалев отметил, что Балтийский завод начнет закладку будущих серийных ледоколов этого проекта сразу после заключения новых контрактов.

Ледоколы проекта 22220

Ледоколы типа ЛК-60Я проекта 22220 - серия российских универсальных атомных ледоколов (УАЛ) для работы в Северном Ледовитом океане. Эти суда предназначены для обслуживания Северного морского пути и проведения экспедиций в Арктике. Особенность конструкции ледоколов проекта 22220 - балластные емкости для воды, позволяющие менять осадку судна. За счет этого УАЛ может одинаково эффективно работать в устьях сибирских рек и на трассах СМП. В настоящее время в составе Росатомфлота три УАЛ проекта 22220 - "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Еще два - "Якутия" и "Чукотка" - строятся на верфях Балтийского завода.