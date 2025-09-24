Законопроект предусматривает увеличение годового тарифа на услуги оператора АИС страхования по предоставлению содержащейся в АИС страхования информации с 0,4% до 1% от размера полученной страховщиком совокупной годовой страховой премии за предшествующий год по ОСАГО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается увеличение годового тарифа на услуги оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, подсчитывающей коэффициент бонус-малус (показатель, отражающий страховую историю водителя) при расчете стоимости ОСАГО. Документ инициирован группой депутатов.

Законопроект предусматривает увеличение годового тарифа на услуги оператора АИС страхования по предоставлению содержащейся в АИС страхования информации с 0,4% до 1% от размера полученной страховщиком совокупной годовой страховой премии за предшествующий год по ОСАГО. Такое увеличение обусловлено как существенным ростом цен на оборудование и программное обеспечение, необходимые оператору АИС страхования для выполнения своих функций, так и необходимостью принятия дополнительных мер для обеспечения информационной безопасности на фоне возросших угроз ее нарушения, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, увеличение тарифа вызвано снижением средней страховой премии по ОСАГО, которая по итогам первого квартала 2025 года снизилась на 5,8 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, указывают авторы документа.

В случае принятия закон вступит вступит в силу со дня его официального опубликования. С даты вступления в силу закона по 1 января 2026 года тарифы на услуги оператора АИС страхования и изменение таких тарифов вступают в силу со дня их опубликования на официальном сайте оператора АИС страхования в интернете.