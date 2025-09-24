В 2026 году - до 92,2 рубля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России скорректировало в сторону снижения прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2025 году с озвученных в апрельских сценариях 94,3 рубля до 86,1 рубля, и в 2026 году с 100,2 рубля до 92,2 рубля. Об этом говорится в обновленном проекте прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на период 2026-2028 годы.

"В 2025 году среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 86,1 рубля, в 2026 году - 92,2 рубля, в 2027 г. - 95,8 рубля и к 2028 г стоимость доллара может составить 100,1 рубля", - отмечается в документе.