Минэкономразвития понизило прогноз по импорту товаров на 2025 год до $306 млрд

Торговый баланс прогнозируется на уровне $106,9 млрд в 2025 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития понизило прогноз по импорту товаров в РФ в 2025 году с $323,8 млрд до $306 млрд, следует из проекта прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2028 годы.

"Импорт товаров в РФ в 2025 году ожидается в объеме $306 млрд, в 2026 и в 2027 году - $308,5 млрд и $326,9 млрд соответственно, к 2028 году объем импорта ожидается на уровне $341,5 млрд. Торговый баланс прогнозируется на уровне $106,9 млрд в 2025 году, $123 млрд - в 2026 году, $135,4 млрд - к 2027 году и в 2028 году - $164 млрд", - говорится в документе.