Минэкономразвития ожидает роста доходов россиян в 2025-2028 годах от 3,8% до 3%

Рост реальной зарплаты работников организаций в 2025 году прогнозируется на уровне 3,4%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Рост реально располагаемых денежных доходов населения РФ останется в положительной динамике в 2025-2028 годах и прогнозируется в диапазоне от 3,8% до 3%. Об этом говорится в проекте прогноза социально-экономического развития России на 2025 год и на плановый период 2026-2028 гг.

"Реально располагаемые денежные доходы населения в 2025 году будут расти на 3,8%, в 2026 году на 2,1%, в 2027 и 2028 - на 3,5% и 3% соответственно, - отмечается в документе. - Рост реальной заработной платы работников организаций в текущем году прогнозируется на уровне 3,4%, в следующем на 2,4%, в 2027 и 2028 гг. на 3,9% и 3,2% соответственно".