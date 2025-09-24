Объем платных услуг населению в текущем году составит 2,6%, в 2026 и 2027 годах 1% и 2,4% соответственно

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Динамика оборота розничной торговли в России в 2026-2028 годах будет положительной, рост в базовом сценарии прогнозируется в диапазоне 1,1-3,6%. Об этом говорится в обновленном проекте прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на период 2026-2028 гг. В 2025 году рост оборота розничной торговли министерством ожидается на уровне 2,5%.

"Рост розничного оборота в России в 2026 году прогнозируется в 1,1%, в 2027 г. - 3,9%, в 2028 г. - 3,6%, - отмечается в документе. - Объем платных услуг населению в текущем году составит 2,6%, в 2026 и 2027 гг. 1% и 2,4% соответственно, в 2028 г. также ведомство прогнозирует 2,4%".