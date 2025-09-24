В ведомстве полагают, что ситуация стабилизировалась

МОСКВА, 24 сентября./ТАСС/. Минэкономразвития полагает, что мировая экономика адаптировалась, в том числе к ситуации торговых войн, и ожидает ее роста. Такие прогнозные ожидания журналистам высказал официальный представитель министерства.

"Внешние условия. Мы видим, что после того, как в апреле все мировые агентства перепугались и резко стали снижать показатели роста мировой экономики, эпоха торговых войн всех напугала, но в целом мировая экономика адаптировалась, - отметил он. - Мы закладываем [в макропрогнозе], что рост мировой экономики продолжится. Риски, безусловно, сохраняются, но мы исходим из того, что ситуация стабилизировалась".