Минэкономразвития видит потенциал роста экономики России не ниже 3%

Оснований к падению нет, отметили в министерстве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития оценивает потенциал ежегодного роста российской экономики в 3%, оснований к падению нет, заявил журналистам официальный представитель министерства.

"Ранее мы закладывали более плавный период охлаждения экономики. Пока мы не видим оснований пересматривать наши представления о потенциале российской экономики. Экономика может расти в 3%, у нее есть резерв, но с учетом разных факторов, в том числе более длительного периода жесткой денежно-кредитной политики, все это влияет на потенциал, - сказал представитель Минэкономразвития. - Мы пока не видим основания к тому, что у нас рост экономики остановится или начнется падение экономики. Мы пока видим только замедление".