МЭР: в случае принятия решения по НДС эффект будет разовым

Эффект растянется на четвертый квартал 2025 года и первый квартал 2026 года, сказал официальный представитель Минэкономразвития РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Потенциальные решения в сфере налогов заложены в обновленный прогноз социально-экономического развития России на 2025 год и на плановый период 2026-2028 гг., в случае принятия решения по НДС эффект может быть разовым и продлится до I квартала будущего года. Об этом журналистам сказал официальный представитель Минэкономразвития РФ.

"Все потенциальные налоговые решения в наш прогноз заложены. В случае принятия решения по НДС, эффект будет разовый, он растянется на четвертый квартал этого года и первый квартал следующего года, как и в 2018-2019 гг.", - сказал представитель министерства.