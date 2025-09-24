Официальный представитель Минэкономразвития России сообщил, что любая технология ограничена в применении

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) вряд ли способны ударить по рынку труда, а также сказаться на ситуации с безработицей в стране. Такое мнение журналистам высказал официальный представитель Минэкономразвития России.

"ИИ - это общая история с ростом производительности труда. Она будет расти в том числе за счет технологических решений и ИИ. Насколько это повлияет на безработицу? Не вспомню исторически, чтобы какая-то технология настолько сильно ударила по рынку труда, чтобы произошел всплеск безработицы, - сказал он. - Любая технология ограничена в применении. Все на свете ИИ не заменит. И должны быть люди, которые должны прилагаться к ИИ. Это одна из технологий, которая помогает с рутинными делами, но что она перевернет рынок труда - трудно представить".