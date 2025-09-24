В 2027 году показатель определен в размере 1,2% ВВП

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 году сложится на уровне 1,6% ВВП, в 2027 году - 1,2% ВВП, в 2028 году - 1,3% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.

"Дефицит федерального бюджета определен в размере порядка 1,4% ВВП ежегодно: 1,6% ВВП в 2026 году, 1,2% ВВП в 2027 году и 1,3% ВВП в 2028 году. Таким образом, мы вернемся на устойчивую траекторию сбалансированности бюджета. Что является залогом финансирования всех государственных обязательств и усиления финансового суверенитета страны", - сказал Силуанов.