Силуанов: расходы бюджета России в 2026 году составят 44,1 трлн рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России в следующем году составят 44,1 трлн рублей, доходы - 40,3 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании правительства.

"С учетом обозначенных подходов к проведению бюджетной политики. Расходы федерального бюджета составят 44,1 трлн рублей в 2026 году, 46 трлн рублей в 2027 году 49,4 трлн рублей в 2028 году. Поступление доходов ожидается в размере 40,3 трлн рублей в 2026 году 42,9 трлн рублей в 2027 году и 45,9 трлн рублей в 2028 году", - сказал Силуанов. -