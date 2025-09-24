Премьер-министр отметил, что ключевым драйвером роста остаются отрасли реального сектора

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) России с января по июль 2025 года вырос на 1,1%, что заметно лучше, чем у стран, настаивающих на усилении санкций против РФ. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По оценке Министерства экономического развития [РФ] за 7 месяцев года валовой внутренний продукт увеличился на 1,1%. Это заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России, тех, кто отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом и страной в целом и продолжает придерживаться негативной риторики", - сказал глава кабмина, открывая заседание правительства.

По словам премьера, ключевым драйвером роста в России остаются отрасли реального сектора - это машиностроение, обрабатывающая промышленность, строительная индустрия, сельское хозяйство.