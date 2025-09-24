Мишустин поручил кабмину проработать оставшиеся вопросы по бюджету

Премьер-министр РФ отметил, что документы по бюджету нужно направить в ГД до 1 октября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания правительства поручил кабмину проработать все оставшиеся вопросы по федеральному бюджету на 2026 год.

"По итогам сегодняшнего обсуждения необходимо дополнительно проработать с коллегами все вопросы [по федеральному бюджету на 2026 год], которые еще остались", - указал Мишустин.

"До 1 октября в соответствие с Бюджетным кодексом необходимо направить документы [по бюджету] в Государственную думу", - также поручил он.