САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Лабораторный комплекс для проведения всех видов испытаний, которые необходимы по российским и международным стандартам продукции судостроительной отрасли, планируют построить в Санкт-Петербурге через три года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Российского морского регистра судоходства (РС) Сергей Куликов на XVIII Международной выставке и конференции "Нева" в Санкт-Петербурге.

"Лабораторный комплекс для проведения всех видов испытаний, которые требуются нашими правилами и международными стандартами, сейчас проектируется, фактически площадка выбрана, и уже сразу после завершения этапа проектирования начнется этап строительства. <…> Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта - это три года от сегодняшней даты", - сказал он.

Куликов подчеркнул, что новый центр позволит оказывать комплексную услугу: от разработки программы испытаний до их проведения с последующей сертификацией и выдачей документов Российского морского регистра судоходства.

"Полный комплекс испытаний, который требуется нашими правилами, это и электротехнические испытания, и испытания на пожаростойкость, и испытания механические, связанные с вибрацией, качкой и так далее, плюс климатические испытания. В общем весь комплекс для того, чтобы оборудование было готово для установки на судно", - объяснил он.

О выставке

XVIII Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "НЕВА 2025" проходит в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум" с 23 по 26 сентября 2025 года.

На своей площадке мероприятие соберет свыше 35 тыс. участников из России и еще более 30 стран. Общая площадь экспозиции составляет 50 тыс. кв. м. Более 630 экспонентов представляют свои передовые разработки и технологии, охватывающие все аспекты морской отрасли - от судостроения и судоходства до освоения океана и шельфа.