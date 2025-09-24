Кроме того, стороны договорились начать практическую работу по стандартам между странами и устранению технических барьеров торговли

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран подписали дорожную карту по торгово-экономическому сотрудничеству на три года, сообщил журналистам по итогам заседания совместного комитета по реализации соглашения о свободной торговле министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"Подписана трехлетняя дорожная карта совместного сотрудничества по реализации соглашения - объемный документ, который включает ключевые разделы, такие как транспортная логистика, и прежде всего - коридор "Север-Юг". Мы договорились о формировании "зеленых таможенных коридоров", цифровизации, перехода к электронному транзиту - то, что открывает возможности для наших предприятий по ускоренным поставкам", - сказал Слепнев.

При этом министр ЕЭК отметил серьезную работу по снятию импортных ограничений в Иране. "Это действительно уникальные преференции, предоставленные странам Евразийского экономического союза со стороны Ирана", - заявил он.

Отдельно министр отметил подписание документа о сертификации продукции "халяль". "Действительно, это сейчас важная тема для торговли сельскохозяйственной продукции. Здесь мы договорились действовать в соответствии со стандартами исламской организации по метрологии в соответствующей сфере", - сообщил Слепнев, подчеркнув, что поставки халяльной продукции уже ведутся. "Та договоренность, которую мы достигли, позволит расширить эти объемы за счет упрощения процедур сертификации по исламским требованиям, выстраивания четкого взаимодействия таможенных органов", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, стороны договорились начать практическую работу по стандартам между странами и устранению технических барьеров торговли. "Отмечу отдельно ту договоренность, которую достигли как регулирующие органы, так и участники рынка в части электронной торговли. Начался практический диалог между нашими крупнейшими маркетплейсами, а это канал для торговли малого и среднего бизнеса. И мы рассчитываем, что скоро увидим больше иранских товаров на наших электронных площадках и больше наших товаров на электронных площадках Ирана", -заявил министр.

О соглашении

Полноформатное соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Ираном вступило в силу 15 мая 2025 года. Как сообщалось ранее, в Евразийской экономической комиссии рассчитывают, что реализация соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе поможет довести взаимный товарооборот до рекордных $12 млрд, увеличившись примерно вдвое по сравнению с текущими объемами.

"Эффекты от соглашения уже просматриваются, хоть оно и начало работать в мае. Мы видим, что торговля наша прибавила с начала года 16% и это плюсом к тем уже серьезным цифрам, которые мы наблюдали с 2019 года. Таким образом, мы полны оптимизма и рассчитываем на сотрудничество", -заключил Слепнев.