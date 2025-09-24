ЦБ: уменьшение перегрева экономики под влиянием ДКП может снизить инфляцию

Отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, отметили в Банке России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Снижение перегрева экономики РФ под влиянием ДКП должно способствовать дальнейшему снижению инфляции и ее закреплению вблизи 4%, отмечает Банк России в резюме по итогам обсуждения ключевой ставки.

"Участники заключили, что постепенное уменьшение перегрева экономики под влиянием проводимой денежно-кредитной политики должно способствовать дальнейшему снижению инфляции и ее закреплению вблизи 4%", - отмечается в резюме.

ЦБ указывает, что отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Однако широкая совокупность индикаторов не позволяет говорить о закрытии положительного разрыва выпуска.