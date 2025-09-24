Фактический рост импортных пошлин в США был ниже ожиданий, напомнили в Банке России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Основной эффект от повышения импортных пошлин на мировую экономику может проявиться позднее. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном Банком России.

"Участники обсуждения отметили, что основной эффект от повышения импортных пошлин на мировую экономику, вероятно, проявится позднее. Фактический рост импортных пошлин в США был ниже ожиданий. Это могло быть связано с исключениями по отдельным группам импортных товаров, подстройкой рынков и перенаправлением поставок через третьи страны. В результате повышение импортных пошлин пока умеренно повлияло на рост мировой экономики и инфляцию", - отмечается в резюме.