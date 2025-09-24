Решения ЦБ по ставке будут зависеть от изменения параметров бюджетной политики

Существенное изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики, отмечает регулятор

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дальнейшие решения ЦБ по ключевой ставке будут в значительной степени зависеть от изменения параметров бюджетной политики на 2025 год, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном Банком России.

"Участники также отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут в значительной степени зависеть от изменения параметров бюджетной политики на 2025 год и среднесрочный период, которые правительство Российской Федерации будет вносить в Государственную думу в ближайшее время. Существенное изменение параметров бюджетной политики может потребовать корректировки проводимой денежно-кредитной политики", - отмечается в документе.