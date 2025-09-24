Так, немного выросла долговая нагрузка у малых и средних компаний, а также у ряда крупных компаний, следует из резюме обсуждения ключевой ставки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Качество кредитного портфеля российских банков несколько снизилось, однако это не повлияло на потенциал кредитования. Об этом говорится в опубликованном Банком России резюме обсуждения ключевой ставки.

"Участники отметили, что качество кредитного портфеля несколько снизилось. Однако это по прежнему не влияет на потенциал кредитования, - отмечается в документе.

Так, немного выросла долговая нагрузка у малых и средних компаний, а также у ряда крупных компаний, следует из резюме. "В последние месяцы также увеличилось количество реструктуризаций задолженности крупных и средних компаний. При этом оно было ниже значений весны 2025 года, когда наблюдался пик реструктуризаций в этом году", - говорится в документе.

При этом участники дискуссии отметили, что ожидаемые потери по ссудам покрыты резервами и у банков есть достаточный запас капитала.