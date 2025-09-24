На это указывает в том числе сохранение высокой доли срочных депозитов в общем объеме депозитов населения, сообщается в опубликованном Банком России резюме обсуждения ключевой ставки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Несмотря на то, что банки начали снижать ставки по своим вкладам, сберегательная активность россиян осталась на том же уровне. Об этом говорится в опубликованном Банком России резюме обсуждения ключевой ставки.

"Участники отметили, что, несмотря на снижение депозитных ставок, сберегательная активность не снизилась. На это указывает в том числе сохранение высокой доли срочных депозитов в общем объеме депозитов населения", - отмечается в документе.

Участники дискуссии также указали, что депозитные ставки значительно превышали фактическую и ожидаемую инфляцию, что обеспечивало привлекательность размещения средств на вкладах. "Рост доходов позволял населению увеличивать как потребление, так и объем сбережений. В итоге норма сбережения оставалась вблизи исторического максимума", - подчеркивается в резюме по ставке.

Среди участников обсуждения ключевой ставки традиционно члены совета директоров Банка России, руководители департаментов денежно-кредитной политики, департамента исследований и прогнозирования, других департаментов и главных управлений Банка России.