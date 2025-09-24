Зарплаты президента и премьера с 1 октября проиндексировали на 7,6%

Это произошло впервые за два года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Зарплаты президента России и председателя правительства проиндексированы с 1 октября на 7,6%, следует из указа главы государства Владимира Путина.

Это произошло впервые за два года.

"Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих [указанные] государственные должности Российской Федерации", - говорится в документе.

На столько же повышаются зарплаты вице-премьеров, министров, глав ведомств и других федеральных чиновников. Правительству поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.

Ранее на 7,6% с 1 октября были повышены зарплаты бюджетников, оклады госслужащих, дипломатов, военных.

Зарплата президента была установлена в 2002 году в размере 63 тыс. рублей, с тех пор индексировалась в разные годы в 1,03-2,65 раза, что в сумме дает около 940 тыс. рублей в месяц. При этом в 2015-2018 годах денежное вознаграждение президента, премьера и других топ-чиновников выплачивалось с уменьшением на 10%.