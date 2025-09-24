На Ставрополье кооператив оштрафовали на 150 млн рублей за взятку

Председатель СППК "Баракат" передал своему знакомому 5 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября./ТАСС/. Кооператив на Ставрополье по постановлению прокуратуры оштрафован на 150 млн рублей за взятку. Об этом сообщили в краевом надзорном ведомстве.

"Прокуратура Нефтекумского района Ставропольского края провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что в мае 2024 года председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива "Баракат" с целью недопущения негативных последствий для бизнеса, полагая, что его знакомый имеет возможность способствовать прекращению оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов в отношении возглавляемого им предприятия, передал ему взятку в размере 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура завела дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 150 млн рублей. Ход расследования уголовного дела в отношении взяткодателя находится на контроле в прокуратуре края.