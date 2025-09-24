"Газпром-медиа": объединение Rutube и Yappy завершится до конца года

Заместитель генерального директора и руководитель цифрового блока холдинга Сергей Косинский рассказал, что в 2026 году к сервисам присоединится онлайн-кинотеатр Premier

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объединение, в том числе визуальное, видеохостинга Rutube и платформы вертикальных видео Yappy завершится до конца года, в 2026 году к ним присоединится и онлайн-кинотеатр Premier. Об этом рассказал заместитель генерального директора и руководитель цифрового блока холдинга "Газпром-медиа" Сергей Косинский на сессии "Трансформация и перспективы цифровых платформ" в рамках Российского интернет-форума.

"Практически все сервисы сейчас работают на одном движке: хранение данных, обработка видео находятся в едином пространстве, модерация видео тоже уже объединена. По факту остается только сделать это визуально. До конца года мы завершим объединение с Yappy (теперь - Rutube shorts - прим. ТАСС), а до середины 2026 года вы увидите интеграцию с сервисом Premier", - отметил Косинский.

Косинский также отметил положительные стороны трансформацим Yappy в Rutube shorts. "Растущий спрос на вертикальное видео подтверждает правильность выбранного направления. Если пользователь посмотрел короткий ролик, он может "провалиться" в сериал и продолжить его смотреть", - добавил он.