Крупнейший на Ближнем Востоке тепличный комбинат экспортирует 90% продукции в РФ

В основном экспорт приходится на Краснодар, Санкт-Петербург и Москву, сообщил инвестор агрокомплекса Aras Tarla Хадж Махмуд Эбрахими

ТЕГЕРАН, 24 сентября. /ТАСС/. Иранский тепличный комбинат Aras Tarla, являющийся крупнейшим на Ближнем Востоке, экспортирует порядка 90% своей продукции в Россию. Об этом ТАСС сообщил основной инвестор агрокомплекса Хадж Махмуд Эбрахими.

"Россия - самый крупный наш клиент, экспортируем около 90% [продукции]. Работаем с несколькими российскими компаниями. Сеть "Магнит" также является нашим клиентом. С начала этого года порядка 45 тыс. тонн продукции было отправлено в РФ, включая перец, помидоры и баклажаны. В основном экспорт приходится на Краснодар, Санкт-Петербург и Москву", - рассказал собеседник агентства. По словам Эбрахими, компания надеется и дальше расширять сотрудничество с российскими предприятиями, уже запланированы визиты делегаций из РФ на площадку агрокомплекса.

На территории тепличного комбината, которая составляет порядка 240 га, расположены около 150 стеклянных теплиц, оснащенных современными гидропонными системами. В настоящее время комбинат также запускает новые проекты по выращиванию новых культур, таких как голубика, бананы и питахайя, которые пока не подлежат экспорту. При этом в будущем, как отметил инвестор, планируется и за счет них увеличить объем поставок за рубеж. Более 95% от всего экспорта идет в Россию, остальное - в Катар, Саудовскую Аравию и Ирак. Также есть планы по наращиванию поставок в Европу, однако пока они совсем незначительны, сообщил Эбрахими.