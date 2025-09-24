ЦБ допустил паузы в снижении ключевой ставки

Необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте, считают в Банке России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банк России допускает, что могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки. Об этом говорится в резюме Банка России по обсуждению ключевой ставки.

"Участники были единодушны в выборе сигнала: необходимо сохранить нейтральный сигнал, поскольку проинфляционные риски преобладают на прогнозном горизонте. Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки", - отмечается в документе.

В сентябре Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт (п.п.) - до 17% годовых. При этом в ЦБ указали, что планируют поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.