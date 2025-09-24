Индексация тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании с 1 декабря составит 9,6%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Грузовые железнодорожные тарифы в России могут быть проиндексированы с 1 декабря 2025 года на 10%, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026-2028 годы, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом подготовки документа.

Параметры индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки составят с 1 декабря 2025 года - 10%, с 1 января 2027 года - 8,3%, с 1 января 2028 года - 6,0%. Индексация тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании составит с 1 декабря 2025 года 9,6%, с 1 января 2027 года - 9,2 %, с 1 января 2028 года - 9,2%.