Прогноз по экспорту российского СПГ на 2025 год понижен на 4,3 млн тонн

Показатель составит 35,7 млн тонн

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году может составить 35,7 млн тонн, что на 4,3 млн тонн ниже предыдущей оценки Минэкономразвития, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026-2028 годов, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом подготовки документа.

В апреле Минэкономразвития опубликовало документ, согласно которому экспорт СПГ в 2025 году по базовому прогнозу должен был составить 40 млн тонн.

Новый прогноз по экспорту СПГ на 2026 год - 40,3 млн тонн (ранее ожидалось 45,2 млн тонн), на 2027 год - 46,9 млн тонн (предыдущая оценка - 58,4 млн тонн), на 2028 год - 58,4 млн тонн по сравнению с прогнозировавшимися ранее 73,6 млн тонн.