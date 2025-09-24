Они позволят расширить географию традиционно речных туристических маршрутов и предложить пассажирам безопасность и комфорт путешествия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и компания "Созвездие" подписали соглашение на полях международной выставки "Нева-2025" о намерениях по строительству новых круизных судов типа "Сириус", передает корреспондент ТАСС.

ОСК и судоходная компания "Созвездие" подписали соглашение о намерениях по строительству новых круизных судов смешанного плавания типа "Сириус". Документ подписали заместитель гендиректора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов и генеральный директор "Созвездия" Михаил Алямовский. Проект, разработанный конструкторским бюро ОСК "Вымпел" был впервые представлен на выставке "Нева".

"Сегодня мы представляем новый проект круизного судна, разработанный нашими специалистами из конструкторского бюро "Вымпел" специально под условия круизной компании "Созвездие". Эти суда являются представителями нового поколения лайнеров и предназначены для российского рынка внутреннего туризма. Они позволят значительно расширить географию традиционно речных туристических маршрутов и предложить пассажирам безопасность и комфорт путешествия на современном уровне", - сказал Торопов.

Президент круизной компании "Созвездие" Александр Сахаров отметил, что теплоходы проекта "Сириус" могут в обозримом будущем стать одним из наиболее востребованных у круизных компаний. "Это универсальный круизный теплоход с хорошим соотношением пассажировместимости, открытых палуб и общественных помещений", - добавил Сахаров.