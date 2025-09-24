Невское проектно-конструкторское бюро корпорации займется проектированием и уже ведет активную работу с "Газпром тех" по газовозам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выиграла конкурс на строительство 10 танкеров-газовозов в интересах компании "Газпром добыча Тамбей". Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов в ходе международной выставки и конференции "Нева-2025".

"Мы стали победителями в конкурсе "Газпром добыча Тамбей" на проектирование и строительство шести судов по СУГ (сжиженный углеводородный газ - прим. ТАСС) и четырех судов по СГК (стабильный газовый конденсат - прим. ТАСС). Ждем решения совета директоров [заказчика], готовы начинать проектирование", - сказал Бузинов.

Он отметил, что Невское проектно-конструкторское бюро ОСК займется проектированием и уже ведет активную работу с "Газпром тех" по газовозам.

"С точки зрения строительства мы прорабатывали Балтийский завод, а также технологические и организационные возможности "Севмаша", - добавил Бузинов.