МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы начинают разработку законопроекта о запрете работы в РФ рекламных компаний, контролируемых из-за рубежа. Об этом заявил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

Депутат напомнил, что с 1 марта 2026 года в силу вступит закон о регулировании в России деятельности исследовательских компаний, занимающихся анализом потребительских рынков.

"В подобном регулировании нуждается и рекламный рынок, который в сложившихся условиях также становится источником данных для иностранцев. Поэтому мы приступаем к разработке аналогичного закона, который запретит работу в РФ рекламных компаний, которые контролируются из-за границы", - написал Горелкин в Telegram-канале.