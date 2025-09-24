Согласно данным презентации "Экономика Рунета", направление "Маркетинг и реклама" выросло на 53%, составив 1,23 трлн рублей, направление "Инфраструктура" показало рост в 36%, достигнув 0,55 трлн рублей

НАХАБИНО /Московская область/, 24 сентября. /ТАСС/. Общий объем экономики российского сегмента интернета по итогам 2024 года вырос на 40% и составил более 24 трлн рублей. Об этом говорится в презентации "Экономика Рунета", которая была представлена в рамках РИФ-2025.

Согласно данным презентации, направление "Маркетинг и реклама" выросло на 53%, составив 1,23 трлн рублей, направление "Инфраструктура" показало рост в 36%, достигнув 0,55 трлн рублей. "Электронная коммерция" выросла на 39%, достигнув 22 трлн рублей, а "Цифровой контент" показал рост в 53%, до 0,25 трлн рублей.

Российский интернет-форум (РИФ-2025), проходит с 24 по 26 сентября на площадке Moscow Country Club. ТАСС - генеральное информационное агентство - партнер РИФ-2025.