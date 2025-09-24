Объемы нелегальной спиртосодержащей продукции, хранившейся более трех лет, сократились с 50 800 тонн до 14 300 тонн, указал парламентарий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. С марта 2025 года в мобильное приложение "Алкоголь.Табак.Контроль" (АТК) поступило 2 800 обращений от граждан о нарушениях в розничной продаже алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин по итогам совещания в Совете Федерации, которое было посвящено актуальным вопросам совершенствования законодательного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в РФ.

В совещании также приняли участие первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, представители Минфина РФ, МВД, Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), а также представители делового сообщества.

Обсуждалось ужесточение контроля за оборотом лекарственного препарата "Этанол" (МНН) и усиление общественного контроля за незаконным оборотом алкоголя, включая использование мобильного приложения "Антиконтрафакт алко". Особое внимание было уделено совершенствованию механизмов контроля за денатурированным этиловым спиртом для исключения его использования для производства незаконного алкоголя.

Для повышения эффективности противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции рассматривалось развитие интерактивной карты обращений о выявленных нарушениях в сфере розничной продажи алкогольной продукции и мобильного приложения "Алкоголь.Табак.Контроль", рассказал Топилин. "На федеральной онлайн-карте отражено более 280 объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии. С марта 2025 года через мобильное приложение АТК поступило 2 800 обращений о различных нарушениях в области розничной продажи алкогольной и табачной продукции. Подчеркнута необходимость повышения результативности рассмотрения региональными органами власти обращений о нарушениях, поступающих через мобильное приложение, для обеспечения соблюдения действующего законодательства в сфере оборота алкогольной продукции", - указал он.

Глава комитета также сообщил, что Следственный департамент МВД России организовал уничтожение спиртосодержащей продукции, изъятой из незаконного оборота. В результате объемы нелегальной спиртосодержащей продукции, хранившейся более трех лет, сократились более чем в 3,5 раза - с 50 800 тонн до 14 300 тонн, указал парламентарий. "Общий остаток хранящейся алкогольной продукции также снижен до 21 400 тонн", - резюмировал он.